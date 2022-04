Montagem/iG Le Pen e Macron disputam a Presidência da França

A cinco dias do segundo turno que definirá quem governará a França pelos próximos cinco anos, o atual presidente, Emmanuel Macron, ampliou sua vantagem sobre a candidata da extrema-direita, Marine Le Pen . Na quarta-feira, os dois se enfrentarão em um debate que promete ser decisivo, e integrantes do governo alertam que ainda é cedo para comemorar a reeleição.

De acordo com o instituto Opinion Way, Macron aparece com 56% dos votos, contra 44% de Le Pen, números similares aos da pesquisa Ipsos, que coloca o presidente, do centrista República em Marcha, com 56,5%, contra 43,5% da candidata ultraconservadora, do partido Reunião Nacional. Na média, Macron está cerca de três pontos acima do registrado nas pesquisas realizadas pouco antes do primeiro turno.

Apesar de lhe darem vantagem, os números também mostram o tamanho do desgaste que os cinco anos à frente do Palácio do Eliseu provocaram em sua imagem, além do próprio crescimento da extrema direita, hoje representada no segundo turno por Marine Le Pen. Em 2017, ele venceu a mesma rival com 66,1% dos votos válidos.

Neste cenário, Macron e Le Pen tentam conquistar o apoio de eleitores dos candidatos que ficaram de fora do segundo turno, em especial os simpatizantes do principal nome da esquerda, Jean-Luc Mélenchon, do França Insubmissa. No primeiro turno, ele surpreendeu ao receber 21,95% dos votos, a menos de dois pontos percentuais de Le Pen, e pouco depois do anúncio dos resultados, disse, por quatro vezes, que não votaria na ultradireitista, mas evitou declarar seu apoio ao atual presidente.

Segundo uma pesquisa interna do França Insubmissa, 66% dos integrantes da sigla disseram que iriam se abster, enquanto 33% declararam apoio a Macron. Ao todo, mais de 215 mil pessoas participaram da sondagem. Nesta terça-feira, o Opinion Way revelou números similares, com 40% dos votos de Mélenchon indo para o atual presidente, mas com 26% destinados a Le Pen. Já a pesquisa da Ipsos mostra que 45% desses eleitores não devem comparecer às urnas ou anular seus votos.

Entre os que apoiaram demais candidatos derrotados, Macron deve receber a maior parte dos votos da conservadora Valerie Pécresse, do partido Os Republicanos, e de Yannick Jadot, dos Verdes — nenhum deles teve mais de 5% dos votos no primeiro turno. Já os apoiadores de Éric Zemmour, o ex-comentarista televisivo de extrema direita que se inspirou em Donald Trump, devem migrar em massa para a campanha de Le Pen — na votação do dia 10 de abril, ele recebeu 7,07% dos votos.

Duelo na TV

Uma das últimas oportunidades para obter novos apoios está marcada para esta quarta-feira, quando Macron e Le Pen se enfrentam em um debate, e as lembranças do embate entre os dois na última campanha, em 2017, são favoráveis ao centrista.

Na ocasião, Macron se viu diante de uma Le Pen radical, que o chamou de "arrogante", "mimado", de estar em conluio com islamistas, de ser complacente com o terrorismo e de ter a intenção de "destroçar a França" para favorecer "grandes interesses econômicos". O então candidato Macron, por sua vez, acusou sua rival de tratar os franceses "como imbecis" e de mentir para seus eleitores.

— Me perdoe, madame Le Pen: a França merece algo melhor do que você — disse, ao final de uma das intervenções.

Leia Também

Leia Também

As pesquisas posteriores mostraram que Macron, que seria eleito três dias depois, se saiu bem melhor do que sua rival, apontada como "grosseira" e "despreparada" pelos entrevistados.

Agora, cinco anos depois, os dois sabem que as condições são diferentes, assim como o humor dos eleitores depois de cinco anos de um governo marcado por protestos — da esquerda e da direita —, uma impopular proposta de reforma da Previdência e a pandemia do novo coronavírus, onde a atuação do governo foi questionada por boa parte da sociedade.

Nesta reta final, Macron tentou se mostrar como o melhor nome para comandar a França, e sugeriu algumas concessões, como sobre a idade mínima para a aposentadoria, em um aceno à esquerda — pelo seu plano inicial, ela passaria de 62 para 65 anos, mas se disse disposto a fixar o patamar em 64 anos, além de adiar a implementação das mudanças. O presidente apontou para o que vê como risco de um governo de extrema direita, e apelou para os eleitores que não planejam comparecer às urnas no domingo.

— Pensem no que diziam os cidadãos britânicos horas antes do Brexit, ou nos EUA antes da votação em [Donald] Trump, "não vou comparecer, qual o sentido?". Posso dizer que se arrependeram no dia seguinte — afirmou, em entrevista ao canal France 5.

Le Pen, por sua vez, busca passar uma imagem "mais moderada", e diz aos franceses que comandará o país "como uma mãe de família". Na reta final da campanha, se encontrou com eleitores e está se preparando para o debate em sua casa, tentando não repetir o desempenho de 2017, reconhecido por ela mesma como um "erro estratégico".

Para alguns aliados do presidente, os últimos dias até a abertura das seções eleitorais podem ser o período mais perigoso da campanha, mesmo com a vantagem de mais de 10 pontos percentuais.

— O jogo não está finalizado e certamente não podemos chegar a uma conclusão de que esta eleição já está decidida — declarou o primeiro-ministro, Jean Castex, em entrevista a uma rádio francesa. — Temos que convencer os franceses de que os programas de Emmanuel Macron são os melhores para a França e para eles. Emmanuel Macron e Marine Le Pen estão sendo colocados no mesmo patamar, mas há diferenças enormes entre eles.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.

Outros aliados de Macron, como o ex-premier Édouard Philippe, e o ex-ministro da Justiça, François Bayrou, lembram que alguns eleitores mudam seus votos na última hora, enquanto o ministro das Finanças, Bruno Le Maire, preferiu centrar suas palavras contra Le Pen, afirmando que ela "entregará a soberania francesa a Vadimir Putin" caso seja eleita — a candidata defende uma reaproximação entre a Russia e a Otan, a saída de Paris do comando estratégico da aliança e o fim de programas estratégicos com a Alemanha.