Reprodução/Flickr Bandeiras da União Europeia

A Rússia anunciou nesta sexta-feira (15) a expulsão de 18 membros da representação da União Europeia no país, em retaliação por medidas semelhantes tomadas por diversos países do bloco nos últimos dias.

Segundo o Ministério das Relações Exteriores russo, esses diplomatas foram declarados como "personae non gratae" (plural do termo em latim "persona non grata") e precisarão deixar o território da federação "no futuro próximo".

Por meio de um comunicado, o alto representante da União Europeia para Política Externa, Josep Borrell, disse que a expulsão "injustificada" reforça o "isolamento internacional" da Rússia.

"A União Europeia continua a pedir com ênfase que a Rússia ponha fim à sua agressão contra a Ucrânia e volte a respeitar as normas internacionais", afirmou o espanhol.

