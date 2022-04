Reprodução A ligação entre o presidente e a apresentadora já havia sido demonstrada durante um desfile militar no ano passado

Âncora do canal de TV estatal da Coreia do Norte por décadas, a apresentadora Ri Chun Hi ganhou uma mansão do presidente Kim Jong-un. A residência faria parte de um novo “distrito residencial de luxo”, inaugurado recentemente, no qual o político alocaria seus principais apoiadores da elite de Pyongyang, segundo a Associated Press.

Apelidada fora da Coreia de “dama rosa”, por conta da sua tradicional roupa de trabalho, ela recebeu as chaves das mãos do próprio presidente, que apresentou o lugar, pedindo para que Ri “continuasse a servir vigorosamente como a voz de seu governo”.

Por meio de nota divulgada pela assessoria da presidência, o partido informou que “não pouparia nada por um tesouro nacional como ela, que trabalhou como locutora revolucionária para o partido por mais de 50 anos, desde sua infância". O presidente ainda complementou que tem "esperança de que ela continue seu trabalho vigorosamente, como de costume, com boa saúde, como convém a uma porta-voz do partido".

O bairro residencial recém-construído foi inaugurado na quarta-feira, em Pyongyang. A KCNA, empresa estatal de comunicação, informou que as casas do distrito serão entregues como presente a Ri e a outras pessoas que “prestaram serviços diferenciados ao estado”.

Aos 79 anos, Ri disse, após conhecer o local, que todos os membros de sua família “ficaram acordados a noite toda, em lágrimas, em profunda gratidão pela benevolência do partido”, segundo a KCNA.

A jornalista ingressou na TV estatal no início da década de 1970, quando o país ainda era governado por Kim Il Sung, avô do atual presidente. A partir de então, ela gradualmente se tornou o rosto mais conhecido dos noticiários estatais do país.

A ligação entre o presidente e a apresentadora já havia sido demonstrada durante um desfile militar no ano passado, quando ela assistiu a cerimônia ao lado de Kim. Em outro evento, ela foi a primeira pessoa a cumprimentar Kim, antes de segurar seu braço e posar para uma foto.

