Uma vizinha de Frank James, o homem que o Departamento de Polícia de Nova York chamou de "pessoa de interesse" no ataque a tiros no metrô da cidade na terça-feira, disse em uma entrevista que James foi rude e frio com ela, e certa vez a confrontou por causa de uma chave deixada na porta do apartamento dela.

A vizinha, Keilah Miller, disse que não via James desde o final de março — uma cronologia alinhada com a descrição de James de suas viagens recentes, postada em um vídeo no YouTube no mês passado.

Miller, de 32 anos, disse que morava em uma unidade adjacente a James, de 62, e que ele se mudara ao sobrado de dois andares na cidade de Milwaukee no ano passado.

Ela contou que o ouviu gritar no telefone várias vezes, incluindo uma conversa em que ele reclamou de pessoas ignorantes. Depois que ela erroneamente deixou a chave na fechadura, eles tiveram uma discussão em que ela se lembrou dele gritando: “nunca mais faça isso!”.

Segundo ela, James descia para a rua quase todas as manhãs, mas nunca dizia a cumprimentava.

"Se eu dissesse: "olá, bom dia", ele apenas resmungaria para mim como se fosse um velho negro mal-humorado" disse Miller, que é negra. "Ele é um vizinho muito estranho."

Em certo momento, um amigo que entrou por engano no apartamento de James, segundo ela, descreveu-o como "sujo e bagunçado". Miller disse que nunca tinha visto outra pessoa com ele.

Quando Miller voltou para casa na noite de terça-feira, havia uma equipe de uma emissora de televisão do lado de fora da cerca de arame que cerca seu prédio, mas nenhuma presença perceptível da polícia.

"Eles provavelmente deveriam ir lá e fazer uma varredura com a polícia, porque isso é aterrorizante agora" disse ela. "Estou um pouco assustada e preocupada."

Um ex-vizinho de um apartamento em Milwaukee em que James morava anteriormente disse que James era quieto e mancava, acrescentando que o fato dele estar relacionado ao tiroteio era uma surpresa.

O vizinho, Mike Lopez, de 38 anos, disse que nunca falou com James, mas muitas vezes o viu empurrando um carrinho pequeno com mantimentos ou outros pertences.

"Eu não o via como uma ameaça ou nada" disse Lopez. "Quero dizer, eu não o vejo tão capaz assim. Ele não pode se mover assim, cara. Ele não era rápido."

A polícia não confirmou se acredita que James era o atirador e não o chamou de suspeito. No entanto, a chave de uma van da empresa U-Haul que ele havia alugado foi encontrada entre os pertences do atirador no local do tiroteio, segundo a corporação.

Em um vídeo postado no YouTube, James descreveu seu plano de fazer as malas em seu apartamento em Milwaukee e dirigir um veículo alugado da U-Haul alugado para a Filadélfia, onde ele disse ter alugado um lugar para ficar.

No vídeo, ele descreve sua preocupação em retornar à Filadélfia, que ele chama de “zona de perigo”.

"Na viagem, estou apenas pensando porque estou voltando para a zona de perigo, por assim dizer, e isso está provocando muitos pensamentos negativos" disse ele. "Porque tenho um caso grave de estresse pós-traumático de todas as coisas pelas quais passei."

