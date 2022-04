Reprodução/NYPD Imagens de Frank James divulgada pela polícia de Nova York

A Polícia de Nova Iorque divulgou nesta terça-feira (12), imagens de um homem suspeito de participar do ataque que deixou ao menos 29 feridos no metrô de Nova Iorque.

As imagens divulgadas no Twitter são de Frank James, de 62 anos, descrito como "pessoa de interesse na investigação":

This is Frank James who is a person of interest in this investigation. Any information can be directed to @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/yBpenmsX67 — NYPD NEWS (@NYPDnews) April 12, 2022

Segundo o jornal The Washington Post, a polícia disse me entrevista coletiva que James seria responsável por alugar uma van que está ligada com o crime. As autoridades identificaram a chave do veículo no local do crime.

Uma recompensa de US$ 50 mil (cerca de R$ 234 mil) será entregue para quem tiver informações sobre o paradeiro do suspeito. A busca pela atirador continua.

Além dos 29 feridos, 5 vítimas do ataque estão em estado crítico. O crime aconteceu na estação Rua 36, no bairro Sunset Park, na região do Brooklyn, por volta de 8h30, hora de maior movimento no transporte.

