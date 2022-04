Reprodução Acidente com ônibus que transportava turistas deixa 10 mortos no Egito

Dez pessoas morreram após um acidente envolvendo um ônibus que transportava turistas no Sul do Egito nesta quarta-feira. As vítimas foram identificadss como quatro cidadãos franceses, um belga e cinco egípcios.

O acidente ocorreu no início da manhã, no horário local, na estrada que liga a cidade de Aswan e os templos de Abu Simbel, um popular ponto turístico do país, próximo

Conforme as autoridades locais, havia 14 turistas franceses e belgas no ônibus que colidiu contra outro veículo. Os feridos foram levados para o hospital com "ossos fraturados, contusões e lesões superficiais" mas não correm risco de vida, conforme comunicado do governador Ashraf Attia.

Os dois veículos pegaram fogo após a batida e ficaram completamente destruídos.O acidente desta quarta-feira ocorre cinco dias após um acidente com outro ônibus em uma estrada perto do Mar Vermelho, matando três pessoas, incluindo dois turistas poloneses.

