Três pessoas morreram após um acidente de teleférico em Deoghar, na Índia. Uma vítima veio a óbito no momento da colisão, as outras caíram do helicóptero no momento do resgate nesta terça-feira (12).

O acidente envolveu 50 pessoas, dentre elas vários turistas. O impacto entre as duas cabines do teleférico aconteceu no domingo (10). Após a tragédia, as autoridades foram acionadas, mas o resgate só foi finalizado nesta terça-feira, deixando alguns passageiros presos no teleférico por dois dias.

A tragédia ocorreu em uma rota utilizada pelos peregrinos para chegar ao topo de Trikut, uma colina considerada sagrada na religião hindu. Segundo os militares, um teleférico se soltou do cabo e colidiu com outro, matando uma pessoa na hora do impacto, de acordo com a Sky News.

Um homem e uma mulher morreram na segunda e nesta terça-feira, respectivamente.

"Das 15 pessoas restantes presas em teleféricos, 14 foram resgatadas enquanto uma mulher caiu do helicóptero durante a operação de resgate", disse o chefe de polícia RK Mallick ao The Times of India.

"A maioria dos passageiros foi resgatado na segunda-feira", disse Subhash Chandra Jat, outro chefe de polícia de Deoghar, onde o incidente ocorreu em território montanhoso.

Segundo as autoridades de Deoghar, nenhuma das cabines caiu no chão, mas ambos ficaram imobilizados e ficaram pendurados acima do solo.

De acordo com os chefes turísticos locais, o teleférico é o mais alto da Índia, com mais de 2.500 pés de comprimento.

