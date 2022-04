Reprodução/Metro UK Bala foi removida do coração do soldado ucraniano

Um soldado ucraniano relatou que deseja voltar para o conflito entre seu país e Rússia após ter bala removida de seu coração. Ele precisou ser operado depois que foi atingido duranto conflito em Kiev, capital da Ucrânia.

Uma equipe de médicos da Ucrânia e da Bielorrússia foi responsável pelo procedimento que removeu o objeto do coração do paciente. Em vídeos compartilhados nas redes sociais, é possível ver o órgão em funcionamento enquanto a cirurgia acontece.

O atendimento aconteceu no Hospital Clínico de Feofaniya. Localizado em Kiev, ele é destinado para fornecer serviços médicos às autoridades ucranianas.

Após sua recuperação, o soldado apreceu em uma foto com a equipe médica e relatou, de acordo com o jornal Metro UK, que está 'ansioso para lutar' e defender seu país.

