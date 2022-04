Reprodução/INGV Terremoto durou poucos segundos

A província de Roma foi atingida na noite desta segunda-feira por um terremoto de magnitude 3,4 na escala Richter. O epicentro foi localizado pelo Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (INGV) no município de Ciciliano, nos arredores de Tivoli, e a uma profundidade de 10 quilômetros. O tremor de terra também foi percebido na capital, Roma.

O abalo teve duração de poucos segundos, mas fez com que os alarmes fossem disparados. De acordo com o Corriere Della Sera, o terremoto foi sentido de forma distinta pela população Ciciliano, situada a leste de Roma, e também nas cidades vizinhas, incluindo Tivoli.

"Evento sentido pela população também na capital, até o momento nenhum relato de danos chegou à sala de operações", informou o Corpo de Bombeiros de Ciciliano, pelo Twitter.

O tremor foi registrado às 22h21 no horário local. Ainda não há informações sobre danos a bens ou pessoas.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.