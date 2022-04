Reprodução 08/04/2022 Victoria Bastos morreu atropelada nos EUA quando andava de bicicleta

Uma brasileira de 11 anos morreu atropelada na cidade de Bridgewater, nos Estado Unidos, e amigos da família da vítima criaram uma vaquinha online para pagar as despesas com o funeral. Victoria Pereira Bastos foi atingida por uma caminhonete no sábado e não resistiu aos ferimentos. O sepultamento está agendado para esta sexta-feira.

O acidente que matou a criança aconteceu por volta das 18h, perto do cruzamento da 3rd Street com a Fulton Avenue, na cidade situada em Nova Jersey. A menina andava de bicicleta com uma amiga na rua, em um bairro residencial, quando foi atingida pelo veículo. O carro era conduzido por uma jovem de 22 anos identificada como Maria A. Toribio.

De acordo com a mídia local, a brasileira foi levada às pressas para o Robert Wood Johnson Somerset Hospital. Ela foi declarada morta pouco depois de ter dado entrada na unidade de saúde.

"Não existem palavras para expressar a imensa dor de perder uma criança", diz a campanha virtual. "Vamos ajudar nesta fase tão difícil com as despesas do funeral. Agradecemos de coração toda a vossa ajuda neste momento tão doloroso, por favor partilhem com amigos que de uma maneira ou outra queiram ajudar", acrescenta o texto.

Victoria nasceu em Newark, em Nova Jersey, e era filha de Vitor Bastos e Cynthia Pereira, ambos brasileiros.

A polícia de Nova Jersey abriu uma investigação sobre o acidente. A apuração é conduzida pelo Departamento de Polícia de Bridgewater e pelo Gabinete do Procurador do Condado de Somerset.

