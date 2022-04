Divulgação/Van's Aircraft Últimos registros do avião foram emitidos enquanto ele passava pelo província de Chubut

Um avião de pequeno porte desapareceu na tarde da última quarta-feira (6) na Argentina. Três brasileiros viajavam no monomotor V-10 com matrícula PP-ZRT, de origem brasileira. A aeronave havia partido de El Calafate com destino à cidade de Trelew.

O empresário Antonio Carlos Castro Ramos, o advogado Mário Pinho e o médico Gian Carlos Nercolini, estavam no avião e tinham participado de um show aéreo na Argentina.

O acidente aconteceu devide fortes chuvas ombinadas com rajadas de vento. A região estava em alerta amarelo emitido pelo Serviço Meteorológico Nacional da Argentina.

As vítimas ainda não foram encontradas e a buscas devem continuar no local.

