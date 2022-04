CC0 Domínio público A Assembleia Geral das Nações Unidas votou pela suspensão da Rússia

Nesta quinta-feira (7), a Assembleia Geral das Nações Unidas votou pela suspensão da Rússia do Conselho de Direitos Humanos (CDH). Na decisão, foram 93 votos a favor, 24 contrários e 58 abstenções. O Brasil se absteve.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que o país "decidiu abster-se na votação por entender que a iniciativa implicará polarização e politização das discussões do CDH".

Segundo comunicado, "o Brasil considera importante preservar os espaços de diálogo, por meio de respostas que favoreçam o engajamento das partes em defesa da proteção dos direitos humanos e da paz".

Ainda foi reforçado que o governo apoia as medidas adotadas pela Organização das Nações Unidas em resposta ao conflito entre a Rússia e Ucrânia, e que buscam favorecer o engajamento das partes em defesa da proteção dos direitos humanos e da paz.

