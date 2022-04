Reprodução/Twitter Discurso do presidente ucraniano vem durante a imposição de sanções à Rússia por conta dos ataques a Bucha

O presidente da Ucrânia , Volodymyr Zelensky, disse nesta quinta-feira (7) que a situação na cidade de Borodyanka é "muito mais horrível" do que em Bucha. Os dois municípios ficam perto de Kiev.

Borodyanka tinha pouco mais de 10 mil habitantes e estava sob domínio russo até a semana passada, mas voltou para o controle ucraniano depois da mudança de estratégia de Moscou, que decidiu reduzir as ações perto de Kiev para se concentrar nos frontes oriental e meridional.

Após a denúncia de supostos crimes de guerra cometidos pela Rússia em Bucha, Zelensky já havia dito que informações apontavam que o número de vítimas poderia ser ainda maior.

A morte de civis tem sido duramente criticada por países do Ocidente e já foram motivo para novas sanções contra a Rússia. O governo de Vladimir Putin, no entanto, nega o massacre e considera que as imagens de corpos nas ruas e em valas comuns são montagens.





Hoje, inclusive, o presidente dos EUA, Joe Biden, comemorou a decisão da ONU de expulsar a Rússia do Conselho de Direitos Humano, principalmente porque o país estaria cometendo crimes de guerra na Ucrânia.

"É um passo significativo da comunidade internacional demonstrar ainda mais como a guerra de Putin tornou a Rússia um pária internacional", disse o democrata, observando que as "forças russas estão cometendo crimes de guerra".

"As imagens de Bucha e outras áreas da Ucrânia são horríveis", acrescentou ele, lembrando que os EUA trabalharam junto com aliados e parceiros na votação da ONU.

Para Biden, a Rússia está cometendo violações sistemáticas dos direitos humanos. "Os sinais de pessoas estupradas e torturadas, em alguns casos com seus corpos profanados, são um ultraje. E é por isso que os países em cada região condenam a brutal agressão contra a Ucrânia e apoia os ucranianos em sua batalha pela liberdade", concluiu.

