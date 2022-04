Reprodução / Twitter Barack Obama - 10.03.2022 Refugiados ucranianos deixando o país

Quando as tropas russas invadiram a Ucrânia, Aleksandra Makoviy foi tomada pelo medo. Moradora de Kiev, disse ter sido acordada com o "sons ensurdecedores e poderoso de explosões que podem ser ouvidos por dezenas de quilômetros". Sem perspectiva sobre como seriam os próximos dias, teve medo do que aconteceria com a filha, Vira, de apenas dois anos. Ela decidiu então escrever com uma caneta os dados pessoais nas costas da menina.

"Assinei com as mãos tremendo muito. Pensava no caso de algo acontecer conosco e alguém buscar por sobreviventes. Ou ainda que ela poderia se perder, o que, na minha lógica, só aconteceria se eu também fosse vítima de algo", compartilhou Aleksandra em um post no Instagram na úlltima sexta-feira.

A ucraniana também escreveu em um papel as informações sobre a filha e o colocou no bolso de uma macacão. Estavam ali o nome completo, contato dos avós e até o endereço da família na capital. Felizmente, ela a filha conseguiram fugir da guerra e as informações "tatuadas" no corpo da criança não foram necessárias.

"Dói ir para a galeria de fotos. Há ali uma vida tão maravilhosa que tivemos. Ainda não consigo tirar do bolso do macacão esse papel embaralhado. Embora estejamos agora num local seguro", contou.

Aleksandra está hoje abrigada no Sul da França. Nesta terça-feira, informou que foi acolhida como refugiada após atravessar a fronteira com a Polônia. A publicação não tem notícias sobre o marido dela, o escultor Vitaliy Makoviy. Homens entre 18 e 60 anos foram proibidos de deixar o país.

