O Reino Unido, os Estados Unidos e a Austrália anunciaram nesta terça-feira que irão desenvolver juntos armas hipersônicas , como parte do pacto de segurança Aukus, criado para conter a expansão da China na região Indo-Pacífica. Em resposta ao anúncio, Pequim alertou contra medidas que possam alimentar uma crise como a guerra na Ucrânia em outras partes do mundo.

"Nos comprometemos hoje a iniciar uma nova cooperação trilateral em capacidades hipersônicas e contra-hipersônicas e de guerra eletrônica", disseram em comunicado conjunto o presidente americano Joe Biden e os primeiros-ministros britânico, Boris Johnson, e australiano, Scott Morrison.

Os líderes também decidiram "expandir o compartilhamento de informações e aprofundar a cooperação em inovação de defesa". Segundo eles, o aumento da cooperação é parte do compromisso com "um Indo-Pacífico livre e aberto".





Após ser questionado sobre o anúncio nesta terça, o embaixador da China na ONU, Zhang Jun, fez um alerta:

“Qualquer um que não queira ver a crise ucraniana deve abster-se de fazer coisas que possam levar outras partes do mundo a uma crise como essa”, disse Zhang a repórteres. — Como diz o ditado chinês: se você não gosta disso, não o imponha contra os outros.

Os mísseis hipersônicos, que podem viajar a mais de cinco vezes a velocidade do som, são mais rápidos e manobráveis que os mísseis padrão, o que torna difícil sua interceptção.

Os Estados Unidos e a Austrália já têm um programa de armas hipersônicas chamado Scifire. Autoridades britânicas disseram que, apesar do Reino Unido não aderir a esse programa neste momento, os três países trabalhariam juntos em pesquisa e desenvolvimento na área para expandir suas opções.

Em outubro de 2021, os Estados Unidos testaram com sucesso esta tecnologia, que já foi usada por Rússia e China. Nesta terça, Washington também anunciou que realizou com sucesso um teste de míssil hipersônico em 5 março, dez dias após tropas da Rússia terem invadido a Ucrânia.

Em março, durante a guerra na Ucrânia, a Rússia afirmou ter usado mísseis hipersônicos no conflito, o que seria o primeiro uso conhecido e em condições de combate desse sistema testado pela primeira vez em 2018.

A parceria Aukus — uma junção das siglas em inglês da Austrália, do Reino Unido e dos Estados Unidos —, foi criada em setembro de 2021 pelos três países visando combater o expansionismo chinês no Indo-Pacífico. A aliança ainda prevê a entrega de submarinos de propulsão nuclear à Austrália.

Os três países disseram, nesta terça, que estavam "felizes" com os avanços nesse âmbito.

