O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama se reuniu nesta terça-feira (5) com o atual chefe de Estado americano, Joe Biden, durante seu primeiro retorno à Casa Branca em cinco anos, para promover a ampliação do sistema de saúde.

Na primeira vez que foi à sede do Executivo americano desde que deixou a Presidência do país, Obama comemorou os 12 anos da Lei de Assistência Acessível, chamada "Obamacare", considerada um dos trunfos de seu governo ao subsidiar o acesso a serviços médicos no território americano.

"Fizemos muito com o Joe, mas nada me deixa mais orgulhoso do que o Affordable Health Care (ACA). É um dos exemplos, mesmo que com esta lei corria o risco de perder a reeleição", disse Obama, citando o processo de sua conturbada reforma da saúde e apoiando o compromisso de Biden de estendê-la ainda mais.





"Se você pode obter cobertura de saúde para milhões de pessoas e melhor proteção, é, para citar um americano famoso, um grande… grande negócio", acrescentou o ex-líder da Casa Branca, referindo-se a uma declaração com palavrão de Biden captada por um microfone quando a lei foi assinada.

Em sua chegada, o ex-presidente dos EUA foi ovacionado e acompanhado por Biden e sua vice, Kamala Harris. Em uma foto no Twitter, é possível ver os líderes no Salão Oval. "Existe uma amizade real entre os dois", assegurou a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki.

Obama aproveitou o momento descontraído e brincou com Biden, chamando-o de seu vice-presidente, e destacou as "grandes mudanças" da Casa Branca, incluindo o fato de os agentes do Serviço Secreto usarem óculos de sol aviador da Ray-Ban, a alteração da marca de sorvete e a chegada de um gato.

