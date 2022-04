Reprodução/GZH 04.04.2022 O presidente da Ucrânia pediu a ajuda dos artistas na luta pela paz no país

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, participou de surpresa da cerimônia do Grammy 2022 na noite deste domingo (3) enviando uma mensagem por vídeo e pedindo a ajuda dos artistas pelo fim da guerra.

"A guerra? O que pode ser mais o oposto da música? Os nossos músicos colocam coletes à prova de balas ao invés de smoking. Cantam para feridos, mas nos hospitais. Também cantam por aqueles que não podem mais os ouvir ", disse em vídeo transmitido durante a cerimônia.

Em outra parte do discurso, Zelensky afirmou que "em nossa terra combatemos a Rússia, que trouxe um terrível silêncio com suas bombas, o silêncio da morte ". Assista ao discurso de Zelensky em inglês:

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelenskyy apareceu no Grammy 2022 para introduzir a apresentação de John Legend.



"Nossos músicos usam coletes à prova de balas em vez de smokings. Eles cantam para os feridos nos hospitais." #GRAMMYs #GrammyAwards pic.twitter.com/r2BYqqxhp0 — The Geek #GRAMMYs 2022 (@TheGeekOficial) April 4, 2022

"Encham o silêncio com a sua música. Encham hoje com a sua história. Ajudem-nos de qualquer maneira, de qualquer jeito, mas não com o silêncio. Essa é a verdadeira paz" , finalizou.

Leia Também

Após a fala do presidente, o cantor e compositor John Legend apresentou a canção "Free" com as ucranianas Mika Newton, no canto, e Lyuba Yakimchuck, escritora. A irmã de Newton está servindo ao Exército de Kiev durante a guerra.

John Legend fez uma belíssima apresentação junto com Mika Newton em homenagem as vítimas da Guerra da Ucrânia #grammys #GrammyAwards pic.twitter.com/M6aanNZyhh — TAG (@tagrevista_) April 4, 2022

As cores da bandeira do país do leste europeu foram usadas com destaque.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.