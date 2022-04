Reprodução/Twitter - 03.04.2022 Imagem de massacre em Bucha, na Ucrânia

A alta comissária das Nações Unidas para Direitos Humanos, Michelle Bachelet, disse nesta segunda-feira (4) que há sinais de “possíveis crimes de guerra” em Bucha , cidade ucraniana recém-libertada das tropas da Rússia.

Situado nos arredores da capital Kiev, o município esteva sob domínio dos russos até a última sexta-feira (1º), quando as forças da Ucrânia reassumiram seu controle.

“Os relatos que surgem dessa e de outras áreas levantam sérios e inquietantes questionamentos sobre possíveis crimes de guerra, graves violações do direito internacional humanitário e graves violações dos direitos humanos”, afirmou Bachelet.

