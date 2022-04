Reprodução/R7 20.03.2022 Ministro das Relações Exteriores chinês afirmou não estar indiferente ao conflito





O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, conversou nesta segunda-feira (4) com o seu homólogo ucraniano, Dmytro Kuleba, e disse que o governo chinês "não busca interesses geopolíticos egoístas na Ucrânia " nem está "indiferente ao conflito" iniciado pela Rússia em 24 de fevereiro.

Este é o segundo telefonema entre os chanceleres em cerca de um mês. "A China tem apenas uma expectativa sincera que é a paz e congratula-se com as conversações entre a Rússia e a Ucrânia, apelando às partes para que se engajem nas negociações, apesar das dificuldades que enfrentam e das diferenças", disse Wang.

Em nota, Pequim reforça que "manterá uma posição objetiva e justa e continuará a desempenhar um papel construtivo à sua maneira".

Durante o telefonema, que ocorreu três dias após a cúpula dos líderes da China e da União Europeia, Wang ressaltou a importância de tiras as lições da crise e encontrar uma maneira "de manter a segurança na Europa, convidando as partes interessadas a conduzirem um diálogo igualitário".

Além disso, os dois chanceleres debateram a necessidade de "criarem um quadro de segurança europeu equilibrado, eficaz e sustentável, baseado no princípio da segurança indivisível".





"A China acredita que o lado ucraniano tem sabedoria suficiente para fazer escolhas de acordo com os interesses fundamentais de seu povo", acrescentou Wang, agradecendo o governo de Kiev por seus esforços para ajudar na evacuação segura dos cidadãos chineses.

Kuleba, por sua vez, disse que a China é um grande país, "uma força positiva na salvaguarda da paz", e enfatizou que "a Ucrânia está disposta a manter a comunicação bilateral, esperando que continue a desempenhar um papel importante no fim do conflito".

Por fim, o ministro ucraniano acrescentou que "concordou com as opiniões da China sobre a questão da Ucrânia e agradeceu a assistência humanitária ao seu país".

Na semana passada, a União Europeia e a China realizaram um encontro virtual de alto nível e, apesar do debate de diversos assuntos, a guerra na Ucrânia a as relações com a Rússia foram o centro das discussões.

Os europeus voltaram a cobrar Pequim para que ajude no processo de paz e não tente ajudar Moscou a burlar as duras sanções econômicas impostas pelo bloco contra os russos.

