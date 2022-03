Vatican Media Papa Francisco cumprimentou um grupo de crianças na audiência geral desta quarta

Após cumprimentar um grupo de crianças ucranianas presentes na audiência geral desta quarta-feira (30), no Vaticano, o papa Francisco pediu o fim da guerra e a definiu como "monstruosa" e "selvagem".

No fim da cerimônia, o líder da Igreja Católica cumprimentou todos os jovens presentes, que estavam acompanhados por suas mães e o embaixador da Ucrânia junto à Santa Sé, Andriy Yurash.

Algumas crianças deram ao Papa desenhos que tinham símbolos da paz, como corações e pombas, e grande parte deles foram pintados com as cores amarelo e azul, da bandeira da Ucrânia.

O Pontífice dirigiu uma "saudação particularmente afetuosa" às crianças ucranianas acolhidas em solo italiano e renovou os seus pedidos para o fim do conflito.

"Com esta saudação às crianças, voltamos a pensar nas monstruosidades da guerra. Vamos renovar nossas orações para acabar com essa crueldade selvagem que é a guerra", concluiu o Papa.

Desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro, Francisco tem feito apelos quase diários pelo fim da guerra.

