A guerra na Ucrânia superou nesta quarta-feira (30) a marca de 4 milhões de refugiados, segundo dados das Nações Unidas.

O portal da agência da ONU para refugiados (Acnur) dedicado à crise ucraniana mostra que, por volta de 7h20 (horário de Brasília), a cifra de deslocados internacionais em função da invasão russa era de pelo menos 4.019.287, sendo que mais da metade (2,3 milhões) cruzou a fronteira com a Polônia.

Outros importantes países de destino são Romênia (609 mil), Moldávia (387 mil), Hungria (365 mil) e Eslováquia (281 mil), além da própria Rússia (351 mil) - a soma de todos eles é maior que o total de refugiados porque leva em conta pessoas que atravessaram a fronteira entre Romênia e Moldávia, de acordo com o Acnur.

Para efeito de comparação, o número de refugiados ucranianos no mundo até junho de 2021, segundo a agência da ONU, era de 53,5 mil. O total de deslocados internacionais contabilizados pelo Acnur desde o início da guerra representa quase 10% da população da Ucrânia, que era de 44 milhões de pessoas até a invasão.

