Reprodução: redes sociais - 29/03/2022 Ataque deixou um buraco central no prédio do governo de Mykolayiv

Imagens impressionantes divulgadas pelas redes sociais, mostram um buraco enorme provocado por um ataque russo, nesta terça-feira (29) a sede do governo regional em Mykolaiv, na Ucrânia.

O bombardeio ocorreu por volta das 8h30 (hora local), momento em que vários funcionários já estavam trabalhando no prédio e deixou ao menos 7 mortos e mais de 20 feridos. Veja o antes e depois:

Reprodução: redes sociais - 29/03/2022 Prédio do governo de Mykolayiv antes do ataque russo

Reprodução/Twitter Sede do governo regional em Mykolaiv, na Ucrânia, destruída após ataque russo

Segundo governador regional, Vitaly Kim, que sobreviveu ao ataque, metade do Palácio da Região foi destruído, mas a estrutura de nove andares ainda permanece parcialmente em pé. Ainda de acordo com o líder regional, os aviões que atacam o local partem da península da Crimeia, área que foi anexada de maneira unilateral pela Rússia em 2014.

A cidade de Mykolaiv fica a cerca de 100 quilômetros de Odessa, localidade portuária que está sendo assediada pelos russos desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, e também fica na área do Mar Negro. É considerada uma das maiores cidades do país e tinha cerca de 480 mil habitantes antes do início da guerra.

Leia Também

