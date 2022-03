Reprodução/Ansa - 29.03.2022 Sede do governo em Mykolaiv foi alvo de ataque russo nesta terça

Um ataque da Rússia contra a sede do governo regional em Mykolaiv, na Ucrânia, deixou ao menos sete mortos e 22 feridos nesta terça-feira (29), informou o presidente do país, Volodymyr Zelensky, em sua fala ao Parlamento da Dinamarca.

Segundo o governador regional, Vitaly Kim, que sobreviveu ao ataque, metade do Palácio da Região foi destruído, mas a estrutura de nove andares ainda permanece parcialmente em pé.

O bombardeio ocorreu por volta das 8h30 (hora local), momento em que vários funcionários já estavam trabalhando no prédio, e os bombeiros continuam a trabalhar nos escombros para tentar localizar sobreviventes.

"Os russos viram que não poderiam tomar Mykolaiv decidiram vir me cumprimentar", escreveu em tom de ironia em uma postagem no Facebook. Kim ainda postou um vídeo após a ação militar para confirmar que estava vivo.

Segundo o líder regional, os aviões que atacam o local partem da península da Crimeia, área que foi anexada de maneira unilateral pela Rússia em 2014.

A cidade fica a cerca de 100 quilômetros de Odessa, localidade portuária que está sendo assediada pelos russos desde o início da guerra, em 24 de fevereiro, e também fica na área do Mar Negro. Mykolaiv é uma das maiores cidades do país e tinha cerca de 480 mil habitantes antes do início da guerra.

