Reprodução Atiradora russa presa

O Exército da Ucrânia informou que capturou a atiradora Danijela Lazović, uma sérvia que luta ao lado dos russos na Ucrânia desde 2014. Em comunicado, as autoridades ucranianas a acusam de ter matado 40 pessoas desde o início da guerra, incluindo civis.

A combatente é bastante conhecida entre os militares e usa o apelido de Bagheera — nome da pantera negra de "O Livro da Selva", que inspirou a adaptação de "Mogli: O menino lobo". As autoridades compartilharam um registro de uma identidade militar da presa que seria falsa. Constava no livreto o nome Irina Starikova, supostamente nascida em Donetsk.

Antes de viver na guerra, Danijela teria sido jogadora de handebol, freira e acabou condenada por tráfico de drogas. Nascida em Gornji Milanovac, onde seus pais e irmã ainda vivem, ela foi para o leste da Ucrânia em 2014 como integrante do Regimento de Voluntários Hussardo da Sérvia, uma unidade paramilitar em que operaram combatentes de guerras que ocorreram na região em 1990. Danijela também já apareceu em propagandas de portais russos.

A Procuradoria de Belgrado teria iniciado uma investigação contra a atiradora em 2015, por suspeita de participação em um conflito armado estrangeiro. Conforme reportagem da rádio Free Europe, porém, nenhum processo foi conduzido contra ela na Sérvia por travar guerra contra a Ucrânia.

