Reprodução Twitter 21/03/2022 Sobrevivente do Holocausto, Boris Romanchenko, de 96 anos, morreu na guerra na Ucrânia

O Memorial de Buchenwald informou nesta segunda-feira a morte de um sobrevivente do Holocausto, vítima de uma ataque russo na cidade de Kharkiv, na Ucrânia. Boris Romanchenko, de 96 anos, vivia num edifício que foi alvo de um bombardeio na sexta-feira, segundo a neta.

Conforme o instituto alemão, Romanchenko resistiu à tortura em quatro campos de concentração nazistas: Buchenwald, Peenemünde, Dora e Bergen-Belsen. Ele ocupou o cargo de vice-presidente do Comitê Internacional de Buchenwald-Dora e foi exaltado como "alguém que trabalhou intensamente pela memória do crimes nazistas".

O Memorial ressalta ainda que, em 2012, Romanchenko participou de um evento sobre a libertação de Buchenwald, onde leu um juramento dedicado a "criar um novo mundo onde reinem a paz e a liberdade".

Em 2018, um jornal de Kharkiv noticiou sua visita a Buchenwald no 73º aniversário da libertação do campo pelas forças dos Estados Unidos, dizendo: "O evento contou com a presença de um dos últimos prisioneiros sobreviventes de Buchenwald da Ucrânia e da Bielorrússia: Borys Romanchenko de Kharkiv, Oleksandr Bychok de Kiev e Andriy Moiseenko de Minsk".

