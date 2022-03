Reprodução/Twitter Locais que abrigam civis se tornam alvos de ataques russos

Em comunidado divulgado pelo Telegram durante a madrugada deste domingo (20), o conselho de Mariupol afirmou que tropas russas bombardearam uma escola que abrigava 400 ucranianos.

Segundo as autoridades, as pessoas estão presas entre os escombros e ainda não há informações precisas sobre o número de vítimas.

A Rússia não se manifestou sobre o ataque, mas nega ter civis como alvo. Na última quarta-feira (16), um teatro que também era usado como abrigo para civis foi bombardeado. Cerca de 1.200 ucranianos estavam no local.

Além do teatro, uma piscina pública que protegia civis também foi alvo de ataque russo durante a última semana.

Leia Também

Mariupol

A cidade está tomada pela Rússia desde o início do mês. Em vídeo publicado no Facebook, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os ataques Russos contra a cidade são um “ato de terror” que será “lembrado por séculos”.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.