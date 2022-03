Reprodução/Ansa - 18.03.2022 Praça central de Kharkiv destruída após um ataque de Míssil russo

Cerca de 1,3 mil pessoas continuam presas nos subterrâneos do teatro de Mariupol , no sudeste da Ucrânia, destruído por um bombardeio na última quarta-feira (16).

A cidade está sitiada por forças russas e da autoproclamada república de Donetsk há cerca de três semanas, e centenas de pessoas estavam escondidas nos porões do teatro para se proteger dos ataques.

Segundo autoridades ucranianas citadas pela BBC, 130 pessoas já foram resgatadas, mas esse número representa apenas "um décimo" do total de indivíduos ainda presos nos subterrâneos do teatro.

O governo italiano já se ofereceu para ajudar na reconstrução do teatro "o quanto antes", mas Mariupol, cidade estratégica localizada às margens do Mar de Azov, continua cercada.

Acusada por Kiev, a Rússia culpa a milícia neonazista Batalhão de Azov pelo bombardeio, embora tenha o domínio de praticamente todo o espaço aéreo ucraniano.

Estima-se que mais de 20 mil pessoas já tenham morrido em Mariupol, que tinha cerca de 450 mil habitantes até o início da guerra.

