Reprodução 16/03/2022 General russo Oleg Mityaev teria sido morto na guerra na Ucrânia

A Forças na Ucrânia anunciaram nesta terça-feira a morte do quarto general russo desde o início da guerra no país. Anton Gerashchenko, conselheiro do Ministério do Interior ucraniano, afirmou no Telegram que Oleg Mityaev foi morto durante intensos combates nos arredores da cidade de Mariupol, no sudeste do país. A Rússia não confimou a informação.

Mityaev tinha 46 anos e era comandante da 150ª Divisão de Rifles Motorizados e ex-vice-comandante das tropas russas na Síria. O nome dele integra uma lista com Andriy Kolesnikov, Andrey Sukhovetsky e Vitaly Gerasimov.

Nas semana passada, fontes consultadas pelo jornal britânico The Guardian estimavam que 20 generais foram posicionados na linha de frente da invasão na Ucrânia. A decisão poderia indicar que as tropas russas “são incapazes de tomar decisões por conta própria, não têm consciência da situação ou... estão com medo de avançar”.

Comandantes mortos

Andriy Kolesnikov: comandante do 29º Exército de Armas Combinadas, uma brigada no leste da Rússia, que gerencia infantaria, artilharia e baterias antiaéreas;

Andrey Sukhovetsky: vice-comandante do 41º Exército de Armas Combinadas do Distrito Militar Central. De acordo com agência de notícias ucraniana Fakti, após se formar na Escola Superior de Comando Aerotransportado de Ryazan em 1995, Sukhovetsky iniciou sua carreira como comandante de pelotão. Ele se tornou chefe de gabinete da unidade de assalto aerotransportado da Guarda e estava em seu cargo mais recente desde outubro de 2021, lotado em Novosibirsk, capital da província homônima, na Sibéria

Vitaly Gerasimov: era chefe de gabinete e primeiro vice-comandante do 41º Exército do Distrito Militar Central da Rússia. Conforme o governo da Ucrânia, Gerasimov foi morto em combate perto de Kharkiv. O militar teria liderado tropas durante a invasão russa na Crimeia em 2014

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.