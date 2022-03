Reprodução / Twitter - 13.03.2022 Tropas russas em território ucraniano

As delegações da Rússia e Ucrânia encerraram nesta terça-feira (15) mais uma rodada de negociações para tentar um cessar-fogo na guerra, informou o porta-voz ucraniano, Mykhailo Podoliyak.

Segundo o negociador de Kiev, a reunião com os russos será retomada na quarta-feira (16). "Vamos continuar amanhã. Um processo de negociação muito difícil. Existem contradições fundamentais. Mas certamente há espaço para concessões", escreveu Podoliyak no Twitter.

"Durante o intervalo, vamos continuar o trabalho em subgrupos", acrescentou.

Hoje, o presidente russo, Vladimir Putin, citado pela agência Bloomberg, afirmou que a Ucrânia não é séria em querer encontrar uma solução mutuamente aceitável para o fim da guerra.

No entanto, o líder ucraniano, Volodymyr Zelensky, admitiu que o país não pode entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar cuja expansão para o leste é criticada há anos pela Rússia.

Mais cedo, o presidente da Turquia, Recep Tayyup Erdogan, informou que seu ministro das Relações Exteriores, Mevlut Cavusoglu, realiza conversas amanhã em Moscou e quinta-feira na Ucrânia, como parte das tentativas de mediação de Ancara.