Militares russos lançaram neste domingo um ataque com mísseis na base militar ucraniana de Yavoriv, perto da fronteira polonesa. Conforme as autoridades locais, a ação deixou pelo menos nove mortos e 57 feridos, mas fontes de segurança ouvidas pelo jornal The Guardian estimam que até 20 pessoas tenham morrido no ataque, considerado "o mais ocidental" da guerra até o momento.

O governador de Lviv, Maksym Kozytsky disse em entrevista coletiva nesta manhã que autoridades estavam trabalhando para extinguir um incêndio na base. A Reuters informou que sua equipe de reportagem viu 19 ambulâncias com sirenes ligadas a caminho da base militar após o ataque.

O ministro da Defesa da Ucrânia, Oleksii Reznikov, classificou o caso como um "ataque terrorista" e confirmou que militares estrangeiros atuavam na base. Até o momento, não há informações de quantos soldados estavam no local no momento em que foi atingido.

"Este é um novo ataque terrorista contra a paz e a segurança perto da fronteira UE-OTAN. Ações devem ser tomadas para impedir isso", ele disse no Twitter.

O governo polonês também condenou o caso:

"A Polônia condena qualquer agressão contra a Ucrânia, incluindo o bombardeio da base de Yavoriv", disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores polonês à Reuters.

A base militar está localizada a apenas 25 km da fronteira com a Polônia. É considerada uma das maiores da Ucrânia e a maior da região ocidental do país. Antes da invasão russa , a Ucrânia realizou a maioria de seus exercícios militares com os países da OTAN e instrutores militares estrangeiros trabalharam no local.

— Com informações de agências internacionais

