O Ministério da Defesa da Rússia confirmou neste domingo (13) o ataque com mísseis à base militar ucraniana de Yavoriv, na região de Lviv, perto da fronteira polonesa. Segundo as autoridades locais, a ação deixou pelo menos 35 mortos e 134 feridos.



Segundo o Ministério da Defesa, a Rússia matou 180 "mercenários estrangeiros" em Yavoriv e em outra instalação na cidade de Staritchi, que também fica próxima à fronteira polonesa.

"Como resultado do ataque, até 180 mercenários estrangeiros e um grande número de armas estrangeiras foram eliminados", disse o porta-voz do Ministério, Igor Konashenkov, acrescentando que as forças russas continuarão atacando esses alvos.

O ataque é considerado "o mais ocidental" da guerra até o momento, ou seja, o mais próximo do território de países da União Europeia e da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), a aliança militar liderada pelos EUA.



*Com agências internacionais



