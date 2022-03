reprodução: Twitter Refugiados saindo da Ucrânia

Mais de 30 mil ucranianos já fugiram para a Itália desde o início da invasão russa, em 24 de fevereiro.

Segundo dados divulgados pelo governo nesta sexta-feira (11), cerca de 4,5 mil refugiados chegaram no último período de 24 horas, elevando o total para 31.287, sendo 15.830 mulheres, 12.676 menores de idade e 2.781 homens.

Para efeito de comparação, cerca de 67 mil deslocados internacionais desembarcaram na Itália via Mediterrâneo em 2021 inteiro. Em 2022, o número de migrantes forçados que entraram no país pela via marítima é de 6 mil, de acordo com o Ministério do Interior, cinco vezes menos que o total de ucranianos.

Até o momento, a guerra na Ucrânia já gerou mais de 2,5 milhões de refugiados, sendo que o principal país de destino é a Polônia, que recebeu 1,5 milhão de pessoas.