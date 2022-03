Reprodução Vladimir Putin

Nesta segunda-feira (7), começou a terceira rodada de negociações entre as delegações russa e ucraniana, em Belarus. A reunião deve abordar três tópicos principais: política interna, aspectos humanitários internacionais e questões militares, de acordo com a agência de notícias russa Interfax .

"Rússia e Ucrânia começaram a terceira rodada de negociações", disse um correspondente ao jornal SolovievLive, informação confirmada pela embaixada russa em Minsk.

Anteriormente, o conselheiro do chefe do Gabinete do Presidente da Ucrânia, Mykhailo Podolyak, disse que os membros das delegações não declarariam as condições propostas antes que "posições comuns" fossem acordadas.



A primeira reunião que poderia dar fim a investida russa contra a Ucrânia terminou sem avanços no último dia 28 . Segundo a agência estatal russa RIA , representantes dos dois países ouviram as propostas um do outro, e concordaram em voltar aos seus países para levar as informações da conversa e marcar uma segunda rodada de reuniões.

Na segunda rodada, não houve acertos sobre cessar-fogo, mas os dois lados concordaram com a criação de corredores humanitários em áreas em conflito e com uma terceira reunião para dar continuidade às discussões.

