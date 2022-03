Reprodução / Twitter / @Podolyak_M Nova rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia inicia hoje em Belarus

Uma nova rodada de negociações entre a Rússia e a Ucrânia ocorre nesta segunda-feira (7) em Belarus, de acordo com representantes dos países. Esta já é a terceira vez que as nações se reúnem para discutir o conflito, que já dura 12 dias.

Segundo o chefe do gabinete do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolak, o encontro está marcado para começar às 16h de Kiev (11h no horário de Brasília).

Negotiations with the Russian Federation. Third round. Beginning at 16.00 Kyiv time. Delegation unchanged... pic.twitter.com/ycfT9LT0tc — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 7, 2022





A agência de notícias russa Interfax , porém, informou que a reunião está programada para ocorrer às 15h de Moscou (9h no horário de Brasília), "mas o horário pode ser alterado devido a problemas com a logística da delegação ucraniana".

Ainda segundo a agência, as negociações vão ser feitas em Belovezhskaya Pushcha na Hunter's House, onde a rodada anterior foi realizada.

A primeira reunião que poderia dar fim a investida russa contra a Ucrânia terminou sem avanços no último dia 28 . Segundo a agência estatal russa RIA , representantes dos dois países ouviram as propostas um do outro, e concordaram em voltar aos seus países para levar as informações da conversa e marcar uma segunda rodada de reuniões.

Na segunda rodada, não houve acertos sobre cessar-fogo, mas os dois lados concordaram com a criação de corredores humanitários em áreas em conflito e com uma terceira reunião para dar continuidade às discussões.

Segundo o representante ucraniano Mikhailo Podolyak, os países conversaram de forma detalhada sobre questões humanitárias e concordaram com a criação de corredores para a retirada dos cidadãos e para a entrega de alimentos e medicamentos nas regiões mais afetadas.

