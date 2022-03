Reprodução/Globonews Antony Blinken e Dmytro Kuleba

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Dmytro Kuleba, afirmou neste sábado (5) que os ataques da Rússia podem levar toda Europa à devastação. A fala acontece após encontro com Antony Blinken, secretário dos Estados Unidos.

Em apelo aos países que se dizem contrários à guerra, Kuleba reforçou as possíveis consequências da guerra.

"Provem que vocês não querem que [a guerra] nunca mais aconteça. Aprendam com lições do passado, porque essa força brutal na Ucrânia pode levar o continente inteiro à devastação. A maneira de impedir isso é nos unirmos e aumentar a pressão contra a Rússia. É o único caminho para que nós prevaleçamos", afirmou.

Blinken e Kuleba se encontraram em uma tenda no ponto de passagem de fronteira, local onde refugiados ucranianos deixavam o país com seus pertences. O secretário dos EUA disse que "o mundo inteiro está com a Ucrânia".

Em mensagem aos ucranianos, Kuleba afirmou que o país não vai ceder ao ultimato da Rússia. "A mensagem que gostaria de passar é simples: a Ucrânia vai ganhar essa guerra de qualquer forma, porque essa guerra é do povo e defendemos a causa correta", disse.