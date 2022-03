Reprodução/ O Globo Os suprimentos devem ser levados no primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que vai resgatar brasileiros na Ucrânia

O governo da Ucrânia encaminhou ao Ministério das Relações Exteriores do Brasil um pedido de suprimentos médicos a serem enviados ao país em meio a guerra. A lista de 18 itens, inclui aparelhos respiratórios para adultos e crianças e monitores de sinais vitais. A relação foi enviada pelo Itamaraty ao Ministério da Saúde nesta semana para que a pasta indique como o governo brasileiro pode atender a demanda.

A expectativa é a de que os técnicos da Saúde respondam a solicitação até o fim de semana, para que os suprimentos possam ser embarcados no primeiro avião da Força Aérea Brasileira (FAB) que vai resgatar brasileiros na Ucrânia. A aeronave sairá de Brasília na próxima segunda-feira (7), às 15 horas.

A lista das necessidades médicas pedida pelo governo ucraniano também inclui desfibrilador, aparelho para fazer eletrocardiograma, instrumentos cirúrgicos e até fonte de luz portátil para realizar exames nas vítimas da guerra.

A intenção do Ministério da Saúde é a de conseguir atender pelo menos uma parte do pedido ucraniano.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo.

*(com informações da CNN Brasil)