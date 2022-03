Reprodução Volodymyr Zelensky,

Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, falou sobre a situação dos ataques russos em transmissão nesta quarta-feira (2). Segundo ele, 9 mil soldados russos foram mortos pelas forças ucranianas.

Mais cedo, o Ministério da Defesa da Rússia informou que 498 soldados foram mortos na Ucrânia e mais 1.597 ficaram feridos desde o início da operação militar.

Durante a transmissão, Zelensky avisou aos invasores russos que a população ucraniana não aceitrá a presença deles e que devem voltar para casa: "Todos os ocupantes devem estar avisados: eles serão rejeitados pelos ucranianos. Vocês devem lembrar para sempre que nós nunca vamos desistir."

Ele também falou diretamente com os soldados ucranianos e disse que o seu povo vai "vencer o terror". "Vamos mandar a Rússia embora com a vergonha que merece", afirmou.

Zelensky disse que durante o dia entrou em contato com o presidente do Cazaquistão e celebrou a decisão da Organização das Nações Unidas (ONU) a favor de uma resolução contra invasão da Ucrânia pela Rússia .

