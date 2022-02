foto: Reprodução Twitter FAB FAB coloca de prontidão duas aeronaves KC-390 Millennium

A Força Aérea Brasileira (FAB) informou na manhã deste sábado (26) que colocou aviões de prontidão no caso da necessidade de evacuar brasileiros que estavam na Ucrânia .

"A Força Aérea Brasileira (FAB), sob orientações do Ministério da Defesa e coordenação do Ministério das Relações Exteriores (MRE), colocou de prontidão duas aeronaves KC-390 Millennium para possível transporte de brasileiros evacuados da Ucrânia", informa uma postagem no Twitter.

"As aeronaves são do mesmo modelo utilizado em outras missões humanitárias internacionais: o transporte de donativos para as vítimas da explosão em Beirute, capital do Líbano, em 2020; e o apoio emergencial à tragédia causada pelo terremoto ocorrido em agosto de 2021 no Haiti", informa outra postagem.

foto: Reprodução Twitter FAB Aeronave KC-390 Millennium

Atualmente, o Itamaraty estima que 500 brasileiros vivem ou viviam na Ucrânia antes da invasão da Rússia contra o território. Parte deles postou em suas redes sociais que conseguiu fugir; outros que estão fugindo.

Nesta sexta-feira (25), o Ministério das Relações Exteriores conseguiu um trem para levar os brasileiros que estão em Kiev para a cidade de Chernivsti, próxima à fronteira com a Romênia.

No entanto, a orientação era para pegar o transporte se avaliassem que havia segurança para fazer o trajeto até a estação ferroviária.

O caso mais dramático é de um grupo de jogadores do Shakhtar Donetsk e do Dínamo de Kiev e seus familiares. Neste sábado, eles voltaram a postar um vídeo nas redes sociais pedindo por ajuda do governo brasileiro.

Os cerca de 37 brasileiros informaram que foram avisados muito em cima da hora sobre o trem e que, como não havia escolta ou qualquer tipo de segurança, optaram por permanecer no bunker do hotel Opera onde estão escondidos. Há relatos de explosão de bombas próximas ao local.

A partir deste sábado, também entra em vigor o toque de recolher das 17h às 8h, o que faz com que a fuga do grupo possa ocorrer apenas durante o dia.

