Reprodução/Flickr Bandeira da Alemanha

O governo da Alemanha aprovou o enviou de 400 lançadores de foguetes antitanques à Ucrânia para que os militares de Kiev possam se defender do ataque da Rússia , informou Berlim neste sábado (26).

A medida quebra a política alemã dos últimos anos de vetar a exportação de armas letais para qualquer país em área de conflito. No entanto, o governo informa que a medida foi tomada para ajudar apenas a defesa e não para fazer um ataque direto aos russos.

