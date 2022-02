Reprodução/ Twitter @mblaszczak Comboio militar da Polônia chega à Ucrânia

O governo da Polônia enviou um comboio com munição para auxiliar os militares ucranianos . A informação foi divulgada pelo ministro da Defesa do país, Mariusz Blaszczak.



“Um comboio de munição que estamos doando para a Ucrânia já chegou aos nossos vizinhos. Apoiamos os ucranianos e mostramos solidariedade contra a agressão russa”, disse Blaszczak no Twitter.

Konwój z amunicją, którą przekazujemy Ukrainie dotarł już do naszych sąsiadów. Wspieramy Ukraińców, jesteśmy solidarni i stanowczo sprzeciwiamy się rosyjskiej agresji. pic.twitter.com/Wx5zoXBnBe — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 25, 2022







Segundo a CNN, esse é o primeiro apoio militar publicamente reconhecido pela Ucrânia. Na quinta-feira (24), o presidente Volodymyr Zelenski reclamou da falta de ajuda e disse que não via ninguém ao lado do país.

Desde ontem, a nação é alvo de um ataque da Rússia , cujo exército e munição são maiores. O governo de Vladimir Putin invadiu o território ucraniano por não aceitar que o país vizinho entre para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar do Ocidente.







A Ucrânia não chegou a ingressar no grupo, mas havia manifestado interesse em fazer parte dele. Com a guerra, no entanto, o país admitiu deixar a ideia de lado.

