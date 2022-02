reprodução / Twitter Após ataque russo, Ucrânia fecha espaço aéreo e cancela voos civis

A Empresa Estatal de Serviços de Tráfego Aéreo da Ucrânia anunciou nesta quinta-feira que fechou o espaço áereo do país. Todos os voos foram suspensos às 02h45, horário de Kiev, "devido ao alto risco de segurança da aviação civil". Imagens de sites de monitoramento mostram que, nesta manhã, o tráfego aéreo contornava todo o país em corredores lotados de aeronaves ao norte e oeste.

A medida foi adotada após o presidente russo, Vladimir Putin, ordenar uma operação militar contra o Ucrânia, afirmando que não quer a "ocupação" do país, mas sua "desmilitarização". O governo ucraniano informou que divulgará mais atualizações sobre mudanças no uso do espaço aéreo em breve.

Mais cedo, a Agência de Segurança da Aviação da União Europeia (EASA) já havia divulgado alerta de que poderia haver risco em trafegar no espaço aéreo da Rússia e Bielorrússia numa distância de pelo menos 185 km das fronteiras desses países com a Ucrânia.

"Em particular, existe o risco de direcionamento intencional e identificação errônea de aeronaves civis. A presença e o possível uso de uma ampla gama de sistemas de guerra terrestres e aéreos representam um alto risco para voos civis operando em todas as altitudes e níveis de voo", informou a agência.