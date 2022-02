Reprodução/ Twitter @ZelenskyyUa Volodymyr Zelenskyiy, presidente da Ucrânia





O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, afirmou que a Rússia aprovou uma ofensiva contra o país . Em discurso compartilhado no Telegram, o líder ucraniano disse ainda que tentou falar com o presidente russo, Vladimir Putin, mas não obteve retorno.



“Hoje iniciei uma conversa telefônica com o presidente da Federação Russa. Silêncio. Embora devesse haver silêncio no Donbas”, contou Zelensky, segundo a CNN Brasil.



Isso ocorre no contexto em que a Rússia trava uma disputa com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) para que o grupo não incorpore o território ucraniano. A Ucrânia é hoje um dos poucos países na zona de influência da Rússia que ainda não integram a entidade criada para se opor à força soviética.

Como o atual governo ucraniano se aproximou de potências do Ocidente como os Estados Unidos, o governo Putin começou a pressioná-lo. Nesta semana, a Rússia reconheceu a independência de duas regiões separatistas na Ucrânia, o que foi considerado pelos americanos o "início de uma invasão". Em resposta, o governo de Joe Biden anunciou um pacote de sanções à Rússia.



