Reprodução 13 mulheres e crianças morrem após caírem em poço durante casamento

Treze pessoas morreram depois de caírem em um poço durante uma cerimônia de casamento no distrito de Kushinagar, estado de Uttar Pradesh, no norte da Índia, na noite desta quarta-feira. Conforme a polícia, todas as vítimas eram mulheres e crianças que estavam sentadas em uma placa de metal que cobria o buraco. A estrutura não suportou o peso do grupo e desabou.

Outras duas pessoas também ficaram feridas no acidente. Onze vítimas morreram no local. Duas chegaram a ser levadas para hospitais, mas não resistiram aos ferimentos.

A tragáedia ocorreu durante a cerimônia chamada "Haldi", quando parentes aplicam pasta de cúrcuma nos rostos dos noivos como sinal de prosperidade. No Twitter, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lamentou o caso.

"O acidente em Kushinagar, Uttar Pradesh, é de cortar o coração. Expresso minhas mais profundas condolências às famílias daqueles que perderam suas vidas. Com isso, desejo aos feridos uma rápida recuperação. A administração local está envolvida em todas as ajudas possíveis", disse.

O governador de Uttar Pradesh, Yogi Adianat, também expressou suas condolências e desejou uma rápida recuperação aos feridos.

"Profundamente entristecido pelas mortes dos moradores da vila de Naurangia School Tola, distrito de Kushinagar. Meus pensamentos estão com os entes queridos dos falecidos. Desejo uma rápida recuperação aos feridos", tuitou.