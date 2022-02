USCG GREAT LAKES/TWITTER Gelo se descola do Lago Erie, em Ohio, nos EUA

Dezoito pessoas foram resgatadas nos EUA após um pedaço de gelo em que elas estavam se separar da costa do estado de Ohio e flutuar para dentro do lago Erie, na tarde desse domingo (6).

De acordo com a Guarda Costeira local, sete pessoas foram retiradas com a ajuda de um helicóptero e onze com aerobarcos — um da equipe de resgate e outro de uma pessoa que passava pelo local.

A operação, que começou por volta das 13h, só foi possível após um helicóptero da Estação Aérea de Detroit avistar o grupo em cima de um grande pedaço de gelo próximo à Ilha Catawba.

Apesar de haver ambulâncias no local para auxiliar no resgate, nenhuma das pessoas precisou de atendimento médico.

Leia Também

O Serviço de Meteorologia Nacional de Cleveland emitiu um comunicado para alertar sobre situações como essa, já que há um aumento na velocidade dos ventos na região do lago.

"É preciso ficar longe do gelo no Lago Erie, pois há possibilidade de o gelo flutuar para longe da costa", escreveu o serviço no Twitter . "Condições perigosas de gelo podem surgir levando pessoas a ficarem presas no gelo."

A Segurança Nacional (Homeland Security) também pediu que as pessoas "tomem precauções, não riscos" ao buscarem por "oportunidades de recreação", principalmente em locais como o que grupo estava.