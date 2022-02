Divulgação/Governo de São Paulo Chuvas em São Paulo causam deslizamentos de terra e desabamentos no estado

Após chuvas que atingem a capital paulista na manhã desta segunda-feira (7), toda a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos , de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergência (CGE).

A primeira região afetada foi a Zona Sul, às 6h25. No entanto, quase duas horas depois, o mesmo alerta já era emitido para toda a capital.

Confira, abaixo, a hora em que cada local entrou em estado de atenção:

Zona Sul às 06h25;

Centro às 08h15;

Zona Norte às 08h15;

Zona Sudeste às 08h15;

Zona Leste às 08h15;

Zona Oeste às 08h15;

Marginal Pinheiros às 08h15;

Marginal Tietê às 08h15.

Ainda segundo o CGE, uma frente fria e a formação de baixa pressão próxima à costa de São Paulo estão favorecendo as chuvas moderadas e fortes que atingem desde a Baixada Santista até o extremo da Zona Sul da capital, a região de Parelheiros e Capela do Socorro, além de São Bernardo do Campo e Santo André, municípios do Grande ABC paulista.

Próximos dias

A capital paulista terá a semana marcada por chuvas e temperaturas amenas, com potencial para alagamentos, transbordamentos de rios e córregos e deslizamentos de terra. A temperatura deve variar entre a mínima de 19ºC e máxima de 22ºC.

Nesta terça (8), porém, não há previsão para chuvas fortes , já que o sistema frontal se afasta para os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.