Reprodução / Daily Star Corpo de jovem foi encontrado em 'banho de ácido'

O corpo de uma jovem foi encontrado em um 'banho de ácido ' após vizinhos escutarem "gritos de socorro" da vítima, em North Parramatta, Sydney, na Austrália . Os serviços de emergência foram acionados por um parente da mulher depois de relatos de um incidente relacionado à violência doméstica, nesse domingo (30).

Assim que a polícia chegou no local, encontrou o corpo de uma jovem em uma banheira repleta de "produtos químicos corrosivos". A causa da morte ainda não foi estabelecida, mas os policiais disseram que a situação foi "muito desafiadora", em comunicado.

De acordo com o jornal 7News , oficiais especializados em materiais perigosos e as equipes de bombeiros foram acionados para ajudar nas investigações. "A mulher ainda não foi formalmente identificada; no entanto, sua morte está sendo tratada como suspeita", informou a polícia local.

"Um caminhão foi encontrado em Greenacre e foi apreendido para exame forense. As investigações sobre as circunstâncias da morte da mulher continuam sob a Strike Force Jenola."

Horas após o início das investigações, um suspeito de 20 anos foi preso, que seria o namorado da mulher. De acordo com os oficiais, o jovem se entregou e assumiu a autoria do crime, na Delegacia de Polícia de Bankstown.