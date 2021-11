Reprodução / 9 News Criança precisou de atendimento médico

Na Austrália , uma menina de apenas 4 anos sofreu queimaduras na língua após colocar dez balas ácidas na boca de uma só vez. A criança, que não teve a identidade divulgada, teve um ferimento que fez parte de sua língua descamar.

A garota decidiu avisar a mãe sobre o ocorrido quando começou a sentir fortes dores no local. Kirsty Wright estava em casa no momento e conseguiu ligar para o médico rapidamente. O profissional, no entanto, disse que não havia muito a se fazer, somente fazer a ingestão de analgésicos e compressas de gelo na região para reduzir o inchaço enquanto a língua se recuperava.

Ao portal 9News , o dentista Jonathon Teo, da Dental Association of Australia, afirmou que os pais devem ficar atentos a esse tipo de doce e evitar que as crianças coloquem grandes quantidades de balas ou pirulitos ácidos na boca.

"Esses doces podem ser muito perigosos", disse ele. "Produtos com esse nível ácido ou PH podem causar queimaduras químicas na parte interna das bochechas e na língua".



De acordo com o especialista, esses doces têm um nível de PH semelhante ao ácido clorídrico.

"Eu só queria alertar os pais como esses doces são perigosos", disse a mãe, enquanto a menina prometeu nunca mais comer balas ou pirulitos semelhantes. A garota disse que a sensação era de como se a pele da sua língua estivesse sendo arrancada.