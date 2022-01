Reprodução Criança de dois anos atirou contra mãe e irmão em estacionamento de supermercado nos EUA

Uma criança de apenas dois anos atirou contra a mãe e o irmão após encontrar uma arma dentro de um carro. O acidente ocorreu nesta quarta-feira no estacionamento de um supermercado na cidade de Granbury, no Texas, Estados Unidos.

Segundo a a polícia, a mulher de 23 anos foi atingida no braço e o bebê de um ano teve um ferimento na perna. Ambos foram levados para um hospital e passam bem.

A arma disparou quando o menino a retirou de um compartimento entre o assento do veículo e o console central. A mãe e o irmão estavam do lado de fora, próximo da porta do motorista. O pai das crianças, de 26 anos, estava próximo da traseira do veículo.

Conforme a agência AP, o caso ainda está sendo investigado e nenhuma acusação formal foi apresentada pelas autoridades até o momento.