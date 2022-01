Reprodução/Twitter Coreia do Norte faz novo teste com projétil, denuncia Seul

A Coreia do Norte disparou um projétil não identificado ao mar, no que seria o primeiro teste militar do ano de 2022, informou o Estado-Maior Conjunto da Coreia do Sul em comunicado nesta quarta-feira (5). O governo norte-coreano não confirmou a ação.

Sem dar muitos detalhes, Seul informou que o disparo foi realizado no início da manhã (noite de terça-feira no Brasil) e que ele caiu à leste da península coreana.

Se confirmado, esse é mais um exercício feito por Pyongyang durante a aceleração dos testes iniciada em setembro de 2021.

Desde aquele mês, por ordens do ditador Kim Jong-un, o país fez disparos de curto e longo alcance e por meio de submarinos com tecnologias novas para o país.

Enquanto isso, as conversas de paz com os sul-coreanos e os norte-americanos estão paradas e não houve resposta formal de Pyongyang para a retomada das negociações feitas no ano passado.

Kim apenas se manifestou contrariamente, por meio dos principais assessores, sobre uma possível declaração do fim da guerra com os vizinhos do Sul.