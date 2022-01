Reprodução Idoso morre ao cair em penhasco de 30 metros em vulcão no Havaí

Um homem de 75 anos morreu no domingo (02), após cair no vulcão Kilauea, no Havaí, tido como o mais perigoso dos EUA, informou o Serviço americano de Parques Nacionais em um comunicado divulgado na segunda-feira, quando a família do idoso comunicou seu desaparecimento às autoridades.

"Depois de procurar o homem na escuridão, os guardas do Serviço Nacional de Parques e os bombeiros do condado do Havaí localizaram o corpo do homem cerca de 30 metros abaixo da borda da cratera, a Oeste da área de observação de Uēkahuna no cume do vulcão Kilauea", afirmou o departamento, segundo o site da revista "People".

Para recuperar o corpo, os oficiais tiveram ajuda de um helicóptero. O caso está sob investigação. Esta não foi, porém, a primeira ocorrência envolvendo acidentes de visitantes que se aproximam do vulcão além do permitido.

Em 2019, um turista caiu cerca de 20 metros dentro do vulcão, conforme a mídia local divulgou à época. Funcionários do parque relataram ainda que um homem chegou a escalar uma grade para ver o vulcão mais de perto antes de cair também.

Em setembro de 2021, o Kilauea começou a entrar em erupção e, desde então, o local tem recebido turistas no período da noite, interessados em ver o brilho da lava, de acordo com a emissora "CBS News".

Ao mesmo tempo, autoridades locais pedem que visitantes não ultrapassem as barreiras de segurança, "especialmente em torno das bordas de penhascos perigosos e desestabilizados", o que pode causar ferimentos graves ou morte.